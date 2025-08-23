Doze pessoas morrem em queda de uma ponte em construção na China

Ao menos 12 pessoas morreram na queda de uma ponte em construção na China. Mais de 800 socorristas buscam por quatro desaparecidos. Ao todo, 16 pessoas trabalhavam no canteiro de obras. Segundo as autoridades, houve uma falha em um dos cabos de aço, o que provocou a queda parcial da estrutura no rio. O incidente está sob investigação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!