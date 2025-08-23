Logo R7.com
Doze pessoas morrem em queda de uma ponte em construção na China

Mais de 800 socorristas buscam por quatro desaparecidos após incidente com estrutura

JR na TV|Do R7

Ao menos 12 pessoas morreram na queda de uma ponte em construção na China. Mais de 800 socorristas buscam por quatro desaparecidos. Ao todo, 16 pessoas trabalhavam no canteiro de obras. Segundo as autoridades, houve uma falha em um dos cabos de aço, o que provocou a queda parcial da estrutura no rio. O incidente está sob investigação.

