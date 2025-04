Driblando a Fome realiza ação social na Bahia pela quarta vez e arrecada 200 toneladas de alimentos

Mais de 47 mil pessoas se reuniram estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), para a quarta edição do 'Driblando a Fome'. O evento arrecadou 200 toneladas de alimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e contou com uma partida de futebol solidária. Os apresentadores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, destacaram que a fé une as pessoas para o mesmo propósito. Desde a primeira edição da ação, em 2022, o projeto já beneficiou inúmeras instituições que atendem crianças e adultos em situação de insegurança alimentar.



