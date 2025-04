Duas cidades do interior do Amazonas decretam emergência após cheia do rio Madeira

Duas cidades do Amazonas, Manicoré e Apuí, decretaram estado de emergência devido à cheia do rio Madeira. Em Manicoré, a água ameaça uma escola, enquanto a prefeitura relata que 18 mil pessoas já foram impactadas. A situação em Apuí também grave, com o fornecimento de alimentos e combustíveis afetados. A previsão é de que as águas continuem a subir até julho, intensificando os desafios enfrentados pela população local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!