Economia brasileira cresce 0,4% no segundo trimestre e alcança maior nível da série histórica

Segundo o IBGE, o produto interno bruto movimentou R$ 3,2 bilhões

JR na TV|Do R7

A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre deste ano e alcançou o maior nível da série histórica, desde 1996. Segundo o IBGE, o produto interno bruto movimentou R$ 3,2 bilhões. Mas o resultado indica desaceleração em relação ao primeiro trimestre do ano, quando o PIB avançou 1,3%. 

  

O desempenho do segundo trimestre foi puxado pelos serviços, com alta de 0,6%, e pela indústria, que cresceu 0,5%. A agropecuária teve queda de 0,1% no período.



