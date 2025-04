Economia mundial deve crescer menos que o esperado devido às taxas impostas pelos EUA, aponta FMI

O novo relatório do Fundo Monetário Internacional revelou que a economia mundial vai crescer menos do que o esperado. A mudança é um efeito das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a projeção do FMI para o PIB global, a somatória da produção de riquezas gerada pelas nações deve ficar em 2,8% em 2025, pelo menos meio ponto percentual abaixo do previsto no início do ano. Nos EUA, o PIB deve cair de 2,7% para 1,8%. Na China, a previsão de queda é de 0,6%. No caso do Brasil, o índice deve ficar em 2% tanto para 2025 quanto para 2026. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente Trump está negociando 18 propostas oficiais de acordos comerciais.



