Edifício em construção desaba na zona norte de São Paulo

Um edifício em construção desabou na zona norte de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a construção de sete andares estava embargada desde janeiro por estar acima do limite permitido. O dono do prédio já tinha sido multado. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Um homem fraturou a perna e foi socorrido. Ele trabalhava em uma obra vizinha.



