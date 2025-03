Eduardo Bolsonaro pede licença do cargo de deputado e afirma que ficará nos EUA

O meio político foi surpreendido nesta terça (18) pela decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar do PL de São Paulo pediu licença do cargo na Câmara e disse que vai ficar nos Estados Unidos. Ele deve pedir asilo político. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo para anunciar a decisão. O afastamento do cargo de deputado pode ser de até 120 dias, mas não há previsão para o retorno ao Brasil. Em visita ao Senado, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do filho.



