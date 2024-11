Eleição em São Paulo: veja como foi a quinta-feira (17) de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) cancelou os compromissos de campanha. Ele esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, representantes da Defesa Civil e das concessionárias de energia que operam no estado de São Paulo. Guilherme Boulos (PSOL) participou de um evento no centro de São Paulo com a presença de atletas, ex-atletas e representantes de associações ligadas ao esporte. Depois, Boulos fez uma caminhada com mulheres no centro da capital.