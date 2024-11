Eleição em SP: veja como foi o dia de campanha dos candidatos à prefeitura da maior cidade do país

Ricardo Nunes, do MDB, participou de uma cerimônia de aniversário da Rota ao lado do governador Tarcísio de Freitas. À tarde, ele se reuniu no Palácio dos Bandeirantes com o governador e outros prefeitos para discutir o apagão que afeta mais de 150 mil imóveis em São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, se encontrou pela manhã com professores do ensino infantil e prometeu melhorias nas condições da categoria. À tarde, apresentou um programa voltado para a crise climática no centro da cidade, incluindo tecnologias para poda e remoção de árvores.