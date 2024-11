Eleições nos EUA: Trump e Kamala exploram polêmicas do adversário para atrair votos dos indecisos

A quatro dias da eleição nos Estados Unidos, as pesquisas indicam que a decisão será apertada. Um levantamento divulgado por um jornal americano indica empate entre os candidatos na Pensilvânia. Nessa reta final, Donald Trump e Kamala Harris tentam explorar polêmicas do adversário para atrair os votos dos indecisos. Em um evento, o candidato republicano disse que a democrata é “uma pessoa de Q.I. baixo, que sequer sabe que está mentindo”. Kamala rebateu as novas críticas e chamou o adversário de instável e obcecado por vingança.