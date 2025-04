Dólar segue tendência global de valorização e fecha a R$ 5,89 no Brasil

Seguindo a tendência global de valorização, o dólar teve valorização aqui no Brasil e fechou o pregão a R$ 5,89, alta de 0,66%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,16%, aos 129 mil pontos. Os negócios foram impulsionados por indicadores econômicos positivos da China que repercutiram no Brasil.



