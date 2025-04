Ex-presidente do Peru e a esposa são condenados à prisão em escândalo que envolve a Odebrecht

O ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e sua esposa, Nadine Heredia, foram condenados a 15 anos de prisão por receberem doações ilegais da construtora brasileira Odebrecht para as campanhas eleitorais de 2006 e 2011. A empreiteira admitiu envolvimento em esquemas de corrupção em diversos países. A defesa anunciou que irá recorrer da sentença. Nadine solicitou asilo na embaixada do Brasil em Lima.



