Eleito novo papa, norte-americano Francis Prevost será chamado de Leão 14

Um cardeal americano foi escolhido como papa. Robert Prevost tem 69 anos, e vai ser chamado de Leão 14. Nascido em Chicago, ele é o primeiro papa norte americano. Prevost escolheu ser chamado de Leão 14. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Prevost e disse que ficou um pouco surpreso, mas que é uma honra ele ser americano. No meio do discurso, o novo papa mandou uma saudação em espanhol ao Peru, onde atuou por anos. O conclave reuniu 133 cardeais, no Vaticano. Os cardeais elegeram Robert Prevost, mesmo pesando sobre ele acusações de acobertamento de abusos sexuais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!