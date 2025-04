Em audiência na Câmara, Lupi admite que fraudes no INSS ocorrem há anos e defende punições

Depois da descoberta de descontos indevidos no pagamento de beneficiários do INSS, o Ministério da Previdência suspendeu os repasses para entidades e associações suspeitas de fraude. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro Carlos Lupi disse que fraudes no INSS ocorrem há anos. Ele foi alertado em junho de 2023 e o ministério só alterou as regras de descontos feitos por associações em março do ano passado. Adesões falsas turbinaram descontos de aposentados e enriqueceram diretores e servidores do INSS. De acordo com a Polícia Federal, um procurador do INSS acumulou com o esquema um patrimônio de mais de R$ 18 milhões.



