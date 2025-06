Em cúpula da Otan, Trump anuncia que EUA e Irã discutirão um acordo nuclear

O presidente americano, Donald Trump, esteve nesta quarta-feira (25) na Holanda para a cúpula da Otan - a Aliança Militar Ocidental. Trump disse que Estados Unidos e Irã vão discutir um acordo nuclear e aproveitou o encontro de líderes mundiais para falar sobre o conflito no Oriente Médio. Hoje (25), a nova meta de gastos foi aprovada pelos líderes da Otan, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Até 2035, cada país deverá destinar 5% do PIB à segurança.



