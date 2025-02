Em encontro com empresários, Gabriel Galípolo justifica alta dos juros para controlar a inflação

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se encontrou com empresários em São Paulo nesta sexta (14). Ele justificou a alta de juros para controlar a inflação e também falou sobre a taxação dos Estados Unidos. Segundo Galípolo, o Brasil pode ser menos afetado do que outras nações que têm maior relação comercial com o país liderado por Donald Trump.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!