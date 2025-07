Em entrevista exclusiva, Lula diz que Brasil pode recorrer à OMC contra as taxas aplicadas pelos EUA

O Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as taxas de 50% nas exportações aplicadas pelos Estados Unidos. Em entrevista à Christina Lemos, Lula pede respeito ao Brasil e anuncia a criação de comitê para acompanhar a crise diplomática e econômica com o governo de Donald Trump. Veja a primeira parte da conversa.



