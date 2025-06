Em greve, auditores ficais vão suspender o atendimento ao público e só manter serviços prioritários

Em greve há mais de seis meses, os auditores-fiscais que atuam na liberação de produtos no Aeroporto Internacional de São Paulo disseram hoje (02) que vão intensificar a paralisação. Apenas serviços prioritários serão mantidos. A Receita Federal estima que só esta parte do terminal de cargas esteja com 50% a mais da capacidade de armazenamento. A greve acontece em todo o Brasil, em portos, aeroportos e pontos de fronteira com o país. Segundo a receita, desde o fim do ano passado, o Brasil deixou de arrecadar mais de R$ 7 bilhões por causa dos atrasos na liberação de mercadorias.



