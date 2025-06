Em meio às discussões sobre o IOF, Lula se reúne com ministros e assessores

O presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira (02) com ministros e assessores, em meio às discussões sobre o aumento do IOF. Já no fim de semana, o presidente passou alguns recados durante evento em Brasília: elogiou o presidente da Câmara, Hugo Motta, e defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pode sofrer sanções dos Estados Unidos. Lula também fez um discurso focado nas eleições do ano que vem, com mensagens a aliados e, em especial, ao PT.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!