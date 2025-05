Em SP, quase 500 mil idosos já viajaram de graça em ônibus neste ano devido a lei federal

Quase 500 mil idosos já viajaram de ônibus e de graça no estado de São Paulo este ano. Uma lei federal obriga as empresas a reservar dois assentos sem custo para quem tem mais de 60 anos e ganha até dois salários-mínimos. É preciso apresentar documento de identificação e o bilhete não pode ser transferido. Saiba mais!



