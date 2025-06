Embaixada do Brasil em Israel começa a cadastrar brasileiros que querem deixar o país

A embaixada do Brasil em Israel começou a cadastrar brasileiros que querem deixar o país diante do agravamento do conflito entre Israel e Irã. Nos últimos dias, bombardeios atingiram prédios civis e o espaço aéreo israelense continua fechado. O formulário está disponível no site do Ministério das Relações Exteriores e deve ser preenchido individualmente, incluindo crianças de qualquer idade. A comunidade brasileira em Israel é de cerca 12 mil pessoas. A recomendação é que os cidadãos permaneçam nas casas ou hotéis e fiquem atentos a alertas de ataque.



