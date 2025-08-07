Logo R7.com
Embaixada dos EUA no Brasil critica ministro Alexandre de Moraes e ameaça outros integrantes do STF

Ministro Alexandre de Moraes deve levar recurso sobre prisão domiciliar de Bolsonaro ao Supremo

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou o ministro Alexandre de Moraes e ameaçou outros integrantes do Supremo Tribunal Federal em postagem em uma rede social. Moraes deve levar aos outros ministros da Primeira Turma do Supremo o pedido da defesa que pede o fim da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. No recurso, os advogados de Bolsonaro afirmam que: "Em nenhum momento, o ex-presidente foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, e pedem que a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar seja analisada pelos demais ministros em plenário físico".

