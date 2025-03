Empresa que fornece alimentos para presídios do RS é suspeita de lavar dinheiro do tráfico

Uma empresa que fornece alimentação para presídios do Rio Grande do Sul foi alvo de uma operação que investiga uma rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foram cumpridos 32 mandados de prisão, sete dos alvos já estavam no sistema penitenciário. Segundo a investigação, a sócia de uma empresa que fornece alimentação para dez presídios no estado teria sido aliciada por líderes de uma facção que estão presos. A suspeita é de que a empresa tenha sido usada para ocultar lucros do crime organizado com a prática de lavagem de dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!