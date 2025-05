Empresário envolvido nas fraudes do INSS tem seis carros de luxo e estava para abrir a 23ª empresa

Apontado como um dos principais operadores do esquema de corrupção no INSS, o empresário Antônio Carlos Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, é investigado pela Polícia Federal por movimentações financeiras suspeitas e ostentação incompatível com a renda declarada. A PF identificou sete carros de luxo em nome dele ou de empresas das quais é sócio, avaliados em mais de R$ 3,6 milhões. O relatório de quase duas mil páginas aponta lavagem de dinheiro por meio do mercado imobiliário, uso de offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e repasses bancários feitos no mesmo dia dos recebimentos. Segundo a PF, ele atuava como intermediário entre associações, servidores do INSS e integrantes do poder público, com acesso privilegiado a dados de beneficiários. A defesa de Antônio Carlos nega envolvimento nas fraudes.



