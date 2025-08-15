Empresário suspeito de matar gari é transferido para presídio em Belo Horizonte

Renê Júnior, suspeito de matar um gari durante uma briga de trânsito, foi transferido para um presídio, na região metropolitana de Belo Horizonte. O empresário teve a prisão convertida para preventiva e foi encaminhado para uma penitenciária em Caeté. De acordo com testemunhas, Renê se irritou com o caminhão de lixo, que interrompia a passagem de seu carro. O gari Laudemir de Souza Fernandes foi baleado e morreu, na segunda-feira (11). Renê nega participação no assassinato.



