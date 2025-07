Enchentes no Texas: autoridades dizem que não instalaram sirenes por falta de verbas públicas

Na região mais atingida pela enchente no Texas, autoridades dizem que não instalaram sirenes porque não conseguiram verbas públicas. Ainda há 161 desaparecidos no estado; 121 mortes foram confirmadas. O rio Guadalupe subiu nove metros na última sexta-feira (4). As cidades no entorno da nascente foram as mais atingidas. Voluntários chegam de todo o país as para ajudar as vítimas da enchente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!