Encontro do G20 que discute prevenção de desastres naturais chega ao fim em Belém (PA)

Nesta sexta (1º), terminou, em Belém (PA), o encontro do G20 que discutiu estratégias de prevenção para desastres naturais. No final do evento, uma carta de compromissos foi assinada e será levada para os líderes mundiais que vão se reunir, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 deste mês. As mudanças climáticas causadas pelo homem mataram cerca de 570 mil pessoas vítimas de catástrofes nos últimos 20 anos.