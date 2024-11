Enem aborda temas atuais e tem a participação de mais de 3 milhões de estudantes neste domingo (3)

O primeiro dia do Enem, neste domingo (3), trouxe temas atuais. Mais de 3 milhões de estudantes participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. Foram 5h30 para responder a 90 questões de linguagens e ciências humanas, incluindo línguas estrangeiras. A redação teve como tema "Desafios para valorização da herança africana no Brasil".