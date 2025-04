Enem: estudantes têm até o dia 25 de abril para justificar ausência

Os estudantes que se inscreveram, mas não fizeram as provas do ENEM no ano passado, têm até o dia 25 de abril para justificar a ausência. Quem tem direito de isenção e não justificar, só vai poder fazer a prova deste ano se pagar a taxa de R$ 85. 1,1 milhão de estudantes inscritos não fizeram a prova. Alunos de baixa renda podem pedir isenção da taxa do ENEM deste ano entre os dias 14 e 25 de abril.



