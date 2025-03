Entenda as regras do empréstimo consignado e os cuidados que o trabalhador deve ter

O empréstimo consignado é uma ótima opção para quem precisa de dinheiro, mas exige muito cuidado. O trabalhador deve ter controle das contas pessoais porque as parcelas do consignado são descontadas diretamente no contra-cheque. Para evitar o endividamento, o programa do governo só permite o comprometimento de 35% do salário.



