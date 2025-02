Entidades internacionais criticam declarações de Donald Trump sobre assumir o controle de Gaza

As declarações de Donald Trump sobre assumir o controle da Faixa de Gaza receberam críticas de entidades internacionais, mas foram bem recebidas por autoridades em Israel. Benny Gantz, que fez parte do gabinete de guerra do governo israelense, afirmou que o país não tem nada a perder com o plano do presidente norte-americano. Já o porta-voz da União Europeia defende que a Faixa de Gaza seja uma parte essencial de um futuro estado palestino.