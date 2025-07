O Equador extraditou para os EUA um dos maiores traficantes de drogas do país. José Adolfo Macías, conhecido como "Fito", havia fugido de uma prisão de segurança máxima no ano passado e foi recapturado em junho deste ano.



