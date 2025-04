Equipe do exército israelense sobrevive a ataque armado do Hamas

Um relatório divulgado pelo exército de Israel revela a atuação dos militares que defenderam uma comunidade durante a invasão terrorista de 7 de outubro de 2023. Nesta sexta (25), uma equipe do exército sobreviveu a um ataque armado do Hamas. Imagens mostram o momento em que o grupo lança um míssil antitanque contra os militares. Logo depois, os extremistas foram atacados pela Força Aérea israelense.



