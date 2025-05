Equipe médica se prepara para procedimento complexo que vai separar irmãs siamesas em GO

Uma equipe médica - com 50 profissionais - se prepara para realizar um complexo procedimento para a separação de irmãs siamesas, de um ano e meio, em Goiânia (GO). O caso das irmãs é considerado um dos mais complexos pela medicina. As meninas são unidas pelo tórax, abdômen e bacia e também compartilham o fígado. Para realizar o procedimento, o médico vai contar com um molde impresso em "3D" com a réplica exata do corpo das crianças.



