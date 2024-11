Esposa do Poze do Rodo e outros influenciadores são investigados por sorteios e rifas ilegais

A esposa do funkeiro Poze do Rodo, Viviane Noronha, e outros influenciadores digitais foram alvos de uma operação no Rio de Janeiro que investiga a prática de sorteios e rifas ilegais na internet. A polícia vê indícios de manipulação nos resultados. De acordo com a polícia, os sorteios simulavam seguir regras da loteria federal, mas não havia autorização do Ministério da Fazenda e nem como comprovar os reais ganhadores.