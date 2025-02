Estado de SP registra mais de R$ 263 milhões roubados ou furtados em dinheiro vivo em 2024

Em um ano, mais de R$ 263 milhões em dinheiro vivo foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. As áreas de bastante movimento, como terminais de ônibus e estações de trem e metrô, são as mais visadas pelos criminosos. Segundo o Portal de Transparência da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a perda de dinheiro em espécie por furto ou roubo consta em mais de 33,8 mil ocorrências registradas no ano passado no estado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!