Estados Unidos começam a aplicar novas tarifas de importação sobre aço e alumínio

Os Estados Unidos começaram a aplicar, nesta quarta-feira (12), novas tarifas de importação sobre o aço e alumínio. O Canadá e a União Europeia responderam com taxas a produtos americanos. As autoridades canadenses anunciaram tarifas retaliatórias de US$ 20.6 bilhões sobre produtos dos Estados Unidos. O valor equivale a R$ 120 bilhões. O presidente Donald Trump defende a aplicação de sobretaxas, como forma de proteção aos empregos e à indústria dos Estados Unidos. Ele ainda afirmou que a união europeia tenta tirar vantagem dos Estados Unidos e que a imposição de tarifas é recíproca.



