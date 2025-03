Estiagem que castiga plantações do RS causa mais de R$ 100 bilhões em prejuízos

A estiagem tem castigado as plantações no Rio Grande do Sul e já causou mais de R$ 100 bilhões em prejuízos, nos últimos quatro anos. Mesmo com alguns períodos de garoa, a seca também afeta a produção de leite. Em todo o estado, 272 municípios estão em situação de emergência, o que representa mais da metade das cidades gaúchas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!