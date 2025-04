Estreia da sétima edição do Power Couple Brasil acontece na noite desta terça (29); veja os detalhes

A sétima edição do Power Couple Brasil estreia nesta terça-feira (29) na tela da RECORD, às 22h30. 14 casais vão encarar o confinamento em uma mansão na Grande São Paulo para testar o relacionamento e ver se estão mesmo em sintonia. Nos primeiros três meses, a mansão do Power Couple Brasil será o cenário de uma disputa acirrada entre os casais que, para chegar ao grande prêmio, terão de testar seus limites e vencer o desafio do confinamento.



