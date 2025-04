Estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia são suspeitos de tráfico de drogas

Estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia estão sob investigação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em tráfico internacional de drogas. O Mato Grosso do Sul é uma das rotas principais, por onde a cocaína entra no Brasil, com a ajuda desses estudantes. As drogas eram escondidas em equipamentos eletrônicos e levadas até Goiás, de onde seguiam para a Europa. A operação incluiu mandados de busca no Amazonas, Rondônia, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Até o momento, ninguém foi preso, mas as investigações continuam para identificar todos os envolvidos no crime.



