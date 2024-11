Estudantes que usarem a nota do Enem para fazer licenciatura vão receber bolsas mensais de R$ 500

Os estudantes que aproveitarem a nota do Enem para fazer licenciatura vão receber bolsas mensais de R$ 500. Mesmo antes do anúncio oficial do programa "Pé-de-Meia Licenciatura", o ministro da educação, Camilo Santana, adiantou a informação de que o governo federal pretende pagar, ao menos, R$ 500 aos concorrentes do Enem que queiram ser professores.