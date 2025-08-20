EUA anunciam aumento de tarifas de importação de 400 produtos derivados do aço e do alumínio

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (19) o aumento de tarifas de importação de 400 produtos derivados do aço e do alumínio. Entre os itens estão turbinas eólicas, autopeças, guindastes, móveis, utensílios de cozinha e até motocicletas. A medida afeta o Brasil. A Casa Branca também anunciou hoje que vai considerar ofensas contra o país como um critério para a concessão de vistos. A nova diretriz já está em vigor. A medida atualiza o manual de políticas para a concessão de vistos e outras permissões para estrangeiros que desejam morar ou viajar para os Estados Unidos. De acordo com o comunicado, os benefícios "não devem ser concedidos para aqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas". A nova medida reforça a análise das redes sociais de quem pede o visto.



