EUA devem anunciar tarifas de importação nesta quarta (2); Brasil pode ser afetado

O governo dos Estados Unidos deve anunciar nesta quarta-feira (2) um pacote de tarifas recíprocas que promete revolucionar o comércio internacional, com impactos diretos no Brasil. A medida, defendida pelo presidente Donald Trump como forma de proteger a indústria americana, visa impor sobretaxas equivalentes às que os EUA enfrentam em outros países. Parceiros como União Europeia e Japão já se mobilizam, alguns pedindo isenções, outros ameaçando retaliar. O Brasil, citado em relatório americano como país com tarifas "altas e imprevisíveis", estuda respostas que podem incluir desde taxação de produtos culturais até quebra de patentes, caso as exportações de aço e alumínio sejam afetadas.



