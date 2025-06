EUA e China enviam representantes à Inglaterra para discutir impasse sobre tarifas de importação

Os Estados Unidos e a China enviaram representantes à Inglaterra para resolver o impasse sobre as tarifas de importação. A reunião está programada para a próxima segunda-feira (9) em Londres. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, vai liderar a equipe norte-americana. Enquanto o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, representará a China. O presidente Donald Trump destacou as dificuldades nas negociações com o presidente chinês Xi Jinping, chamando-o de "muito duro" e "extremamente difícil de fazer um acordo". Em maio, ambos os países concordaram em reduzir as tarifas de importação.



