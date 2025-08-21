EUA e União Europeia assinam acordo comercial sobre a exportação de produtos

Os Estados Unidos e a União Europeia assinaram nesta quinta-feira (21) um acordo comercial sobre a exportação de produtos. O bloco europeu concordou em pagar uma tarifa de 15% e dar preferência a produtos americanos. A União Europeia vai pagar uma tarifa de 15% sobre carros, remédios e semicondutores exportados para os Estados Unidos. O bloco que reúne 27 países ainda eliminou todos os tributos sobre produtos industriais americanos. Também se comprometeu a dar preferência aos produtos agrícolas e frutos do mar dos Estados Unidos e a comprar US$ 750 bilhões em gás, petróleo e produtos de origem nuclear. As negociações ainda podem ser ampliadas para outros itens. No caso dos carros, os produtores europeus comemoraram a medida porque a sobretaxa passou de 27,5% para 15%. Nos Estados Unidos, a Justiça suspendeu uma ordem que protegia imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal. Com a decisão, a permanência dos cidadãos desses países pode ser revogada. Cerca de 60 mil pessoas devem ser afetadas. Em outras ações, a imprensa americana revelou que quase1.500 pessoas foram deportadas por dia, na primeira semana de agosto.



