Eventos relacionados ao BRICS levam mais de dez mil estrangeiros ao Rio de Janeiro

Os eventos relacionados ao BRICS já levaram mais de dez mil estrangeiros ao Rio de Janeiro. Foram movimentados cerca de R$ 70 milhões. Nos dos dias do evento, cerca de 40 mil agentes vão garantir a segurança dos representantes de governos. O esquema de segurança conta ainda com o reforço de outros 19 mil agentes das Polícias Rodoviária e Federal e, também, das Polícias Civil e Militar. Antes dos encontros, serão feitas varreduras nos locais das reuniões. O trabalho será realizado por militares da Marinha, responsáveis por ações antiterrorismo.



