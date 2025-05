Ex-advogado-geral da União presta depoimento ao STF na ação que investiga suposta trama golpista

O ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, prestou depoimento nesta quinta-feira (29) ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi testemunha do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na ação penal que investiga uma suposta trama golpista. Bruno Bianco disse que foi questionado pelo então presidente Jair Bolsonaro, sobre formas legais de contestar as eleições de 2022. Bianco afirmou que respondeu a Bolsonaro que as eleições foram transparentes e que o ex-presidente se deu por satisfeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!