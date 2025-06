Ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado deixa a prisão em PE por ordem de Moraes

O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, deixou a prisão na região metropolitana do Recife, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de tentar obter um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Apesar de ter sido liberado, o ex-ministro vai ter que se apresentar à Justiça a cada duas semanas, não pode sair do país e está proibido de se comunicar com os réus do processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.



