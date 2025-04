Ex-presidente Jair Bolsonaro é transferido de hospital de Natal (RN) para Brasília

Neste sábado (12), a equipe médica atualizou o estado de saúde do ex-presidente. O último boletim médico informa que o quadro de saúde evoluiu bem, mas sem previsão de alta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro disse que deve passar por uma nova cirurgia. Mas o médico pessoal de Bolsonaro não confirma a necessidade do procedimento. Bolsonaro sentiu dores na quinta-feira (10). O quadro se agravou no dia seguinte durante um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte. O ex-presidente tem uma obstrução intestinal, que ocorre quando há o bloqueio do intestino. Segundo os médicos, o quadro é consequência do ataque à faca que ele sofreu em 2018.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!