Ex-secretária de Bem-Estar Animal de Canoas (RS) é investigada por eliminar animais resgatados

A ex-secretária de bem-estar animal de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, pode ter usado o cargo para eliminar animais resgatados. Em oito meses de gestão, 240 cães e gatos foram mortos. A polícia investiga os crimes de maus-tratos, estelionato e lavagem de dinheiro.





Nos endereços ligados a Paula Lopes, os policiais localizaram um freezer. Dentro dele, 15 animais enrolados em sacos plásticos. Outras três pessoas também são investigadas - entre elas, a veterinária que assinava os laudos.





A eutanásia de animais no Brasil é permitida em casos de doenças incuráveis com sofrimento, e também quando o animal representa algum risco à saúde pública. Os suspeitos respondem em liberdade. Nas redes sociais, Paula se apresenta como protetora de animais e tem milhares de seguidores.

